俄軍夜襲札波羅熱釀16死35傷 監獄與民宅被毀

烏克蘭地區官員今天表示，俄羅斯夜間攻擊烏國西南部札波羅熱前線地區的1座監獄，造成至少16人喪生、35人受傷。

綜合路透與法新社報導，札波羅熱州（Zaporizhzhia）州長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，據信俄軍使用高爆空用炸彈（high-explosive aerialbomb），針對州內的札波羅熱區發動8次攻擊，擊中1座監獄。

費多羅夫在Telegram發文稱，攻擊造成「16人死亡，35人受傷」，監獄被摧毀，附近的私人住宅也遭破壞。

另據地區政府官員，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的攻擊中也導致人員喪生，還有更多人受傷。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州州長賴薩克（SergiyLysak）透過Telegram表示，卡姆揚斯凱市（Kamyanske）遭到飛彈襲擊，造成2人死亡、5人受傷，還有1家醫院受損。

賴薩克表示，在該地區的另一次攻擊中，另有1人死亡，數人受傷。

美國總統川普先前給予俄羅斯50天期限，與烏克蘭達成停火協議。但川普昨天表示，新的期限是從28日起10至12天，還說他對俄羅斯總統蒲亭感到失望。