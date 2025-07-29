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烏克蘭感謝美縮短俄停火期限 普亭盟友怒嗆川普

中央社／ 英國登拜里28日綜合外電報導
前俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)。（路透）
前俄羅斯總統麥維德夫(Dmitry Medvedev)。（路透）

美國總統川普俄羅斯發出一個新的、更短的期限，要求與烏克蘭達成停火協議。川普此舉獲烏克蘭總統稱讚為展現「明確決心」，但被俄國前總統批是在玩「最後通牒的遊戲」。

綜合法新社和路透社報導，川普今天在蘇格蘭與英國首相施凱爾（Keir Starmer）進行會談，並對莫斯科當局發出一個新的期限來結束迄今超過3年半的俄烏戰爭，否則揚言對俄方發動更嚴厲制裁。

川普本月14日給俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）50天期限來與烏方達成停火協議，但他今天把期限縮短至「大約10或12天」，立即生效。

川普表示他沒有興趣與普亭進行更多談判。他表示，如果莫斯科未達成要求，華府將採取制裁和關稅等懲罰措施。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X回應說：「@POTUS展現出明確立場與堅定決心，恰逢其時，許多事情能夠透過力量改變，從而實現真正的和平。」POTUS是「美國總統」英文字母縮寫。

「我感謝川普總統聚焦於拯救性命、終結這場可怕的戰爭。」

在他的夜間例行視訊演說中，澤倫斯基再次強調川普這番聲明「格外重要」，因為俄羅斯持續透過空襲烏國各大城市，「試圖讓烏克蘭蒙受痛苦」。

他說，對俄羅斯實施嚴厲制裁，是結束這場戰爭的「關鍵要素」。

他說：「俄羅斯在意制裁，也會在意這類的損失。烏克蘭準備好積極與美國、與川普總統合作，以尊重、安全且永續的方式結束這場戰爭。」

川普揚言，若未能取得進展，美國將對俄羅斯及其出口商品的買家實施制裁。

俄國克里姆林宮尚未立即對此發表評論。

然而，俄國前總統、普亭親密盟友麥維德夫（Dmitry Medvedev）在社群平台X發文說，川普正在從事一場「最後通牒的遊戲」，有可能導致一場涉及美國的戰爭。

麥維德夫寫道：「每一道新的最後通牒，都是一項威脅、都是邁向戰爭的一步。不是與俄羅斯和烏克蘭之間，而是與他（川普）自己的國家。」

普亭 川普 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

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