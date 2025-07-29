川普不等了 下通牒限俄12天內停戰

美國總統川普十四日曾要求俄羅斯五十天內與烏克蘭達成停火協議，川普廿八日改口說，將把該最後通牒的期限，縮短到廿八日起算的約十天或十二天，「沒理由等待，因為目前我們看不到任何進展」，還說已不再那麼有興趣和俄國總統普亭會談。

川普說，若可預見俄方的回應，就沒必要等下去，並表示將在廿八日晚間或廿九日正式宣布新期限。川普也說。若俄烏無法達成協議，美方可能實施制裁或次級關稅，但他聲稱「我不想對俄國做那件事（制裁或關稅），我喜愛俄國人」。

川普廿八日在蘇格蘭登拜里的川普高爾夫球度假村會晤英國首相施凱爾，川普在兩人會談前受訪說，美方多次以為已經促成俄烏達成停火協議，結果普亭卻向烏克蘭首都基輔等烏國城市發射飛彈，造成重大傷亡，這是不對的。

被問到普亭是否在就烏克蘭問題的意圖上對川普說謊，川普說，他不想用「說謊」這種措辭，但過去曾有三度看似將達成俄烏停火協議，「突然飛彈又朝基輔飛去，這算什麼」；這種情況已發生太多次，「我不喜歡」。

川普十四日在白宮會晤北約秘書長呂特，當天表示若俄方不在五十天期限與烏國達成和平協議，美國將祭出稅率高達百分之百的次級關稅。歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯當時就說，樂見川普展現強硬態度，但給俄國五十天期限是「很長」時間。