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預告縮短俄羅斯50天最後通牒 川普：對普亭非常失望

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預告縮短俄國50天最後通牒 川普：對普亭非常失望

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

美國總統川普28日表示，俄羅斯烏克蘭之間有4到5次幾乎達成停火協議，不過俄國總統普亭卻開始向烏克蘭發射火箭；他對普亭感到非常失望，指他會縮短給俄國的50天最後通牒，「我想我已經知道答案了。」

川普日前出發訪問蘇格蘭，28日與英國首相施凱爾（Keir Starmer）展開雙邊會談，川普在會談前受訪時表示，美方多次以為已經讓俄烏之間達成停火協議，結果普亭卻向包括烏克蘭首都基輔在內等城市發射火箭，造成重大傷亡；川普說，這樣的做法是不對的。

川普日前向俄國祭出50天的最後通牒，要求俄國與烏克蘭達成和平協議，否則將向俄國課徵高達100%的關稅。

川普28日表示，他對普亭感到非常失望，他預計縮短50天的期限，因為他已經知道答案、明白會有什麼樣的結果。

川普 普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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