俄羅斯暗夜空襲基輔 烏克蘭：8人受傷包括1名兒童

烏克蘭首都基輔當局今天表示，俄羅斯夜間空襲基輔，造成1棟公寓的8名居民受傷，其中包括1名3歲兒童。

路透社報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在Telegram表示，空襲發生在27日午夜過後不久，傷者中已有4人入院治療，其中1人傷勢嚴重。

烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）表示，所有傷者都是基輔市第聶伯河（Dnipro River）左岸達爾尼齊亞區（Darnytskyi）一棟多層公寓的居民。

克里契科在Telegram上發文表示：「爆炸衝擊波損壞了6樓至11樓的窗戶。」

在烏克蘭空軍發出俄羅斯飛彈與無人機攻擊的警告後，

基輔與烏克蘭大部分地區，夜間有數小時處於空襲警報之下。

由於烏克蘭西部與波蘭接壤的地區面臨飛彈攻擊威脅，波蘭武裝部隊緊急出動飛機，以確保領空安全。波蘭係北大西洋公約組織（NATO）成員之一。

烏克蘭中部城市克羅皮夫尼茨基（Kropyvnytskyi）遭到襲擊，基羅夫格勒州（Kirovohrad）州長萊科維奇（Andriy Raikovych）表示，緊急救援人員正在現場工作，有關可能損害的資訊將於今天稍後公布。

俄羅斯這次攻擊的全貌目前尚不清楚。在基輔的路透社

工作人員整夜聽到巨大爆炸聲響，聽起來像是防空部隊正在作戰。

俄羅斯尚未對這次攻擊發表評論。在俄羅斯於2022年2月挑起的戰爭中，俄羅斯與烏克蘭雙方都否認將平民列為攻擊目標。

俄烏衝突已造成數以千計的平民喪生，其中絕大多數是烏克蘭公民。