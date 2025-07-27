等嘸停戰 魯比歐：川普對俄漸失耐心

美國國務卿魯比歐接受福斯新聞訪問時表明，總統川普對等待俄羅斯採取行動結束俄烏戰爭的耐心正被逐漸消磨。

魯比歐在福斯新聞廿六日播出的訪談中說，儘管川普與俄國總統普亭保持良好的互動及通話，卻始終未能取得實質進展，「我想這使（川普）他愈來愈感到受挫。如今到了必須採取行動的時候，我認為總統已明確表達此一立場」。

魯比歐強調，川普正失去耐心，不再願繼續等待莫斯科採取行動來結束這場戰爭。但克里姆林宮發言人佩斯科夫廿七日予以駁斥，反批評是基輔及西方國家拒絕透過政治與外交方式來解決俄烏戰爭。

川普十四日表示，若俄國不能在五十天內達成俄烏停戰協議，將祭出次級關稅。即對購買俄國能源的買家實施制裁，屆時中國大陸及印度這兩大買家將首當其衝。

川普十四日當北約（ＮＡＴＯ）秘書長呂特的面說，「我對普亭失望，我本來以為兩個月前就會有（停戰）協議，但似乎未能達成。有鑑於此，要是我們在五十天內沒協議，就要實施次級關稅。非常簡單，且稅率會是百分之百，就這麼簡單」。

另外，俄國國防部廿七日則宣稱，俄軍又奪下烏克蘭東部兩座村莊，其中一座位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州，俄國聲稱部隊在該州已開始推進；烏軍未承認村落失守，但通報雙方發生激戰。

烏克蘭總統澤倫斯基在評估沿一千公里前線局勢時談到，後勤中心波克羅夫斯克仍是戰事焦點，烏軍在蘇米州北方邊境地帶取得「成功行動」。路透等外媒未能核實俄烏雙方對當前戰場態勢的說法。

俄軍近幾周已在蘇米州邊境建立據點。俄國南部伏爾加格勒州當局廿七日指稱，烏克蘭無人機被摧毀後掉落的碎片，造成當地部分地區的鐵路電力供應中斷及火車停駛。該當局引述州長波夏洛夫的說法在ＴＧ提到，並未造成傷亡。

俄國國防部廿七日也在ＴＧ宣布，俄國防空部隊當天共擊落二九一架烏克蘭的固定翼無人機。俄國聯邦航空運輸局則在ＴＧ說，伏爾加格勒市機場的航班在午夜後不久就暫停起降，直到廿七日上午仍未恢復運作。

俄國國防部還提到，防空系統擊落兩枚導向航空炸彈、捷克製吸血鬼多管火箭系統的三枚發射物；俄國軍機和無人機也擊中烏克蘭的無人機生產設施與控制中心。一位烏克蘭安全局（ＳＢＵ）官員說，烏方廿六日晚間發動無人機攻擊，擊中俄國南部斯塔夫羅波爾地區一間無線電和電戰設備工廠。