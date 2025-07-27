烏克蘭發動大規模無人機攻勢 俄羅斯國防部稱擊落291架

俄羅斯國防部今天表示，俄國防空部隊擊落了291架來襲的烏克蘭固定翼無人機。

路透社報導，俄羅斯國防部在通訊軟體Telegram發文寫道：「防空系統擊落2枚導向航空炸彈、捷克製吸血鬼（Vampire）多管火箭系統的3枚發射物，以及291架固定翼無人機。」

俄羅斯國防部還提到，俄國軍機和無人機也擊中烏克蘭境內的無人機生產設施及控制中心。

烏克蘭安全局（SBU）一位官員告訴路透社，烏方昨晚發動無人機攻勢，並擊中俄羅斯南部斯塔夫羅波爾地區（Stavropol）一間無線電及電子戰設備工廠。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，兩國已經發動無數次無人機攻勢打擊對方。