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俄羅斯國防部宣布再奪烏東2村莊 烏克蘭未證實但稱激戰

中央社／ 莫斯科27日綜合外電報導
俄羅斯國防部宣布，俄軍再奪下烏克蘭東部兩座村莊，其中一座位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州，俄國聲稱部隊在該州已開始推進；烏軍未承認村落失守，但通報雙方發生激戰。圖為頓內茨克，一架Mi-17俄羅斯軍用直升機飛過，僅示意。路透
俄羅斯國防部宣布，俄軍再奪下烏克蘭東部兩座村莊，其中一座位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州，俄國聲稱部隊在該州已開始推進；烏軍未承認村落失守，但通報雙方發生激戰。圖為頓內茨克，一架Mi-17俄羅斯軍用直升機飛過，僅示意。路透

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俄羅斯國防部宣布，俄軍再奪下烏克蘭東部兩座村莊，其中一座位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州，俄國聲稱部隊在該州已開始推進；烏軍未承認村落失守，但通報雙方發生激戰。

路透社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在評估沿1000公里前線局勢時談到，後勤中心波克羅夫斯克（Pokrovsk）仍是戰事焦點。

他也提到，烏克蘭部隊在蘇米州（Sumy）的北方邊境地帶取得「成功行動」；俄軍近幾週已在當地建立據點。

路透社無法獨立證實俄烏雙方對戰場的陳述。

另一方面，俄羅斯南部伏爾加格勒州（Volgograd）當局今天表示，烏克蘭無人機被摧毀後所掉落的碎片，造成當地部分地區的鐵路電力供應中斷，火車停駛。

地方當局引述州長波夏洛夫（Andrei Bocharov）的說法在通訊軟體Telegram指出，這場襲擊未造成傷亡。

俄羅斯國防部在Telegram宣布，空軍夜間在伏爾加格勒州摧毀9架烏克蘭無人機；俄軍夜間在俄國12州、克里米亞半島（Crimea）及黑海（Black Sea）總共擊落99架無人機。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）在Telegram表示，伏爾加格勒市機場的航班午夜後不久暫停起降，直到今天上午仍未恢復運作。

俄羅斯與烏克蘭3天前才在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）完成第3輪直接會談，儘管在持續交換戰俘與陣亡將士遺體方面取得進展，兩國未能就停火及安排雙方領導人會面達成共識。

根據俄羅斯媒體今天的報導，克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說道，俄方傾向以政治和外交手段解決烏克蘭衝突，但遭基輔當局跟西方國家拒絕。

衝突 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

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