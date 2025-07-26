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烏克蘭長程無人機 襲擊俄國電子戰設備工廠

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
烏克蘭第一亞速兵團第20作戰旅的無人機實驗室，展示著第一人稱視角無人機。部分烏克蘭的旅級單位開始在接近前線的地區設立無人機實驗室，以和戰鬥陣地中的飛行員直接合作。歐新社
烏克蘭第一亞速兵團第20作戰旅的無人機實驗室，展示著第一人稱視角無人機。部分烏克蘭的旅級單位開始在接近前線的地區設立無人機實驗室，以和戰鬥陣地中的飛行員直接合作。歐新社

烏克蘭安全局（SBU）的1名安全官員向路透透露，該國長程無人機26日襲擊俄國斯塔夫羅波爾地區的無線電與電子戰裝備工廠。

該名官員說，距離烏國邊境約540公里的斯塔夫羅波爾市的工廠共兩處設施在襲擊中毀損。該官員還向路透分享數段影片，其中的工廠發生爆炸，黑煙直衝雲霄。

該工廠是俄國生產電子作戰裝備的領導製造商之一，產品包括雷達、無線電導航設備及遠端控制無線電設備。他還說，「每次這類攻擊都會讓生產過程停止，削弱敵人軍事潛力，而這項工作（指無人機攻擊）將繼續下去」。

路透指出，自2022年俄國入侵烏克蘭以來，雙方多次相互發動無人機攻擊。烏克蘭無人機產業是由零開始，目前證據教在提升生產更多長程無人機的能力。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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