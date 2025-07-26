獎金成致命吸引力 245名18歲俄國士兵命喪烏克蘭沙場

英國廣播公司（BBC）報導，儘管俄國總統普亭曾多次承諾，不會派遣任何應徵入伍的18歲士兵前往烏克蘭作戰；但BBC俄國調查員卻發現至少有245名該年齡段的士兵在過去兩年命喪烏克蘭戰場。

BBC指出，俄國政府的新規定讓剛從學校畢業的年輕人能繞過兵役，直接以合約兵身分加入正規部隊。獎金與愛國宣傳已讓簽下去成為有吸引力的選項。

佩特林斯基（Alexander Petlinsky）在18歲生日剛過的兩周後從軍，短短20天後，就在烏克蘭變成一具冰冷的屍體，成為戰爭中喪生的數十萬士兵中一人。

姑姑葉卡捷琳娜說，佩特林斯基一直夢想成為醫生，也在俄羅斯中部城市車里雅賓斯克（Chelyabinsk）的一間醫學院取得入學資格。「但他還有另一個夢想」，「特別軍事行動開始時，他才15歲，夢想著奔赴前線」。

俄國向適齡參軍的男性提供優渥的報酬，這對生活在貧困地區、就業前景不佳的人來說尤具吸引力。一開始，士兵必須至少有3個月的服役經驗才能簽署合約；但這項限制在2023年4月取消，現在任何年滿18歲且完成學業的年輕人都可報名從軍。

俄國的教育體系也為他們入伍做準備。自俄烏戰爭爆發以來，俄國法律要求教師開設「特別軍事行動」的課程，特別軍事行動是俄國對這場戰事的正式名稱。從前線歸來的士兵會到學生述說自己的經歷，孩子會學習如何製作偽裝網，幼稚園的小學生也被鼓勵寫信或畫畫給前線士兵。

2024年9月1日，名為「安全與國土防衛基礎知識」的新課程加入教程。如同重返蘇聯時期，高年級學生再次學習如何使用卡拉希尼科夫步槍與手榴彈。在許多地區，軍中的召募人員也會參加學校與技術學院的職訓課程，說明如何在畢業後申請成為合約兵。

在西伯利亞小村莊長大的伊凡諾夫（Vitaly Ivanov），2024年11月與警方發生衝突，並被指控搶劫商店。他說自己是屈打成招。原本他計畫在18歲服義務役，然後去喀山市找修路工作，最後卻簽下去從軍，他家人不排除是警方「勸說」參軍。

他在今年2月抵達前線，一個月後家人接到電話，伊凡諾夫2月11日陣亡。

BBC指出，自2023年4月至2025年7月期間，在烏克蘭陣亡的18歲士兵共245人，全都是合約兵，大部分為自願參軍。從戰爭開打以來，至少有2812名18至20歲俄國男性戰死烏克蘭。由於並非所有陣亡都會公布，實際損失恐怕更高。

佩特林斯的媽媽艾琳娜說，「作為俄國公民，我為我兒子感到驕傲；但身為一位母親，我無法承受喪子之痛」。

佩特林斯的朋友阿納斯塔西婭也說，18歲年輕人簽下去對她來說是非常「痛苦的話題」，「他們年輕而天真，很多事都還不懂，不了解自己決定應承擔的全部責任」。