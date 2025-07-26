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俄國235架無人機、27枚飛彈空襲烏克蘭 至少3人死亡

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
第聶伯羅市的一處購物中心因為飛彈攻擊而一片狼藉。路透
第聶伯羅市的一處購物中心因為飛彈攻擊而一片狼藉。路透

烏克蘭官員說，俄羅斯26日出動大量無人機與飛彈空襲烏克蘭第聶伯羅市及周遭地區，至少3人死亡。

烏國空軍聲明指出，莫斯科發射235架與27枚飛彈，造成住宅區與商業大樓毀損並起火。俄軍的10枚飛彈與25架無人機擊中9處地點，其餘無人機與飛彈都遭擊落。

第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長賴薩克（Serhiy Lysak）在通訊軟體Telegram上說，「可怕的一晚，該地區遭到大規模聯合攻擊」，並指出攻擊造成第聶伯羅市與周遭地區的3人死亡，6人受傷，而他公布的照片中消防員忙著滅火，一棟住宅的窗戶玻璃遭震碎，車輛也燒焦。

烏國總統澤倫斯基矢言發動報復性攻擊。他在Telgram上說，「俄國軍事企業、俄國後勤及俄國機場應感受到自己發動的戰爭正對其帶來真正的反擊」。

路透指出，烏克蘭近幾個月對俄國的攻擊已升溫，莫斯科與基輔在超過1000公里的戰線上激戰，並派出無人機大軍攻擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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