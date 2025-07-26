路透：馬斯克曾下令切斷星鏈 干擾烏克蘭反攻

路透社報導，烏克蘭2022年9月底奮力收復俄羅斯占領的失土時，科技大亨馬斯克對旗下企業的衛星網路服務「星鏈」下了一道命令，不僅干擾烏克蘭反攻，也破壞烏方對星鏈的信任。

據報導，3名知情人士透露，馬斯克（Elon Musk）指示太空探索科技公司（SpaceX）加州辦公室的高階工程師切斷赫松州（Kherson）等地的星鏈（Starlink）服務範圍。赫松州位於黑海北方，居重要戰略位置，是烏克蘭一直希望收復的地區之一。

3名知情人士說，工作人員遵從命令，關閉至少100台星鏈終端機。此舉也影響俄羅斯占領的其他地區，包括更東邊的頓內茨克州（Donetsk）部分地帶。

烏克蘭軍事官員和顧問等人說，當時烏軍通訊突然中斷，士兵陷入恐慌，監視俄軍的無人機失效，仰賴星鏈瞄準的長程砲兵部隊也難以擊中目標。

他們說，結果烏軍沒能在赫松州東部的別里斯拉夫（Beryslav）包圍俄羅斯陣地，「包圍行動徹底停滯…失敗了」。

烏軍的反攻最終成功收復別里斯拉夫、赫松市等俄羅斯占領的領土。但馬斯克曾下令一事從未曝光，這是他在俄烏戰爭期間主動關閉戰場上星鏈覆蓋範圍的第一個已知案例。

馬斯克和星鏈工程師尼柯斯（Michael Nicolls）均未回覆路透社的置評要求。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）辦公室和國防部也未置評。

目前不清楚馬斯克下此命令的原因和時間點，也不知道網路服務中斷了多久。3名知情人士說，他們認為馬斯克擔心烏克蘭的攻勢可能導致俄羅斯以核武報復。