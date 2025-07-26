星鏈斷網影響作戰 烏克蘭軍方意識到仰賴有風險

衛星網路服務「星鏈」（Starlink）昨天在全球各地大規模中斷，一名烏克蘭高階指揮官今天說，烏軍使用的星鏈夜裡也中斷了兩個半小時。

路透社報導，烏軍在戰場通訊和一些無人機任務上非常依賴星鏈終端機；在烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的3年半來，已證實這些終端機能抵禦刺探和訊號干擾。

根據烏克蘭政府在社群媒體公布的數據，截至今年4月，烏克蘭已收到5萬台以上的星鏈終端機。

星鏈昨天發生全球性大當機，內部軟體故障導致數萬名用戶離線。

烏克蘭無人機部隊指揮官布洛夫迪（RobertBrovdi）於當地時間昨晚10時41分在通訊應用程式Telegram寫道：「整條前線的星鏈都中斷了。」

星鏈在約140個國家和地區有超過600萬名用戶。星鏈隨後透過社群平台X承認全球網路中斷，稱「我們正積極採取解決措施」。

布洛夫迪後來更新貼文說，到了今天凌晨1時5分左右，問題已經解決。他說，這次事件凸顯依賴星鏈系統的風險，主張使用更多元的通訊和連線方式。

布洛夫迪寫道：「戰鬥任務是在沒有（影片）供應的情況下執行，戰場偵察是靠攻擊（無人機）完成。」

一名不具名的烏克蘭無人機指揮官告訴路透社，由於網路中斷，他的部隊不得不延後多項戰鬥行動。

烏克蘭系統OCHI專門集中處理數以千計無人機部隊人員從前線傳回的消息，創始人德米崔耶夫（Oleksandr Dmitriev）說，這次網路中斷事件顯示，仰賴雲端服務來指揮部隊、傳達戰場無人機偵察情報存在「巨大風險」。

他說：「一旦網路連線斷掉…實際上就沒了指揮戰鬥任務的能力。」因此他主張改用不仰賴網路的本土通訊系統。