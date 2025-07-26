聯合國安理會交鋒 美點名中國大陸別再助俄侵烏

美國今天在聯合國安全理事會（UNSC）會議告訴中國，應「停止助長俄羅斯侵略」烏克蘭；中國則指控美方試圖推卸責任和挑起對峙。

路透社報導，美國駐聯合國代理大使謝伊（DorothyShea）敦促各國停止對俄出口軍民兩用貨品，尤其點名中國，美方認為這會助長俄羅斯戰爭工業基礎，使得俄羅斯能夠對烏克蘭發動無人機和飛彈攻擊。

謝伊在擁有15個理事國的安理會會議上說：「北京聲稱已對軍民兩用貨品實施嚴格出口管制的說法不攻自破，因為每天都能在俄羅斯用於對付烏克蘭的無人機、武器和車輛中發現中國製造的零組件。」

中國常駐聯合國代表團副代表耿爽回應說，中國並未在烏克蘭開啟戰端，也未加入衝突，從未提供致命武器，並且一直「嚴格控制軍民兩用材料，包括無人機出口」。

他告訴安理會：「我們敦促美方停止在烏克蘭問題上甩鍋推責、製造對立，多為停火止戰、勸和促談做出一些切實努力。」

路透社本月23日曾報導，中國製造的發動機正透過幌子公司被秘密運給俄羅斯一家國營無人機製造商，並貼上「工業製冷設備」標籤，以在西方制裁後規避檢查。

謝伊說：「如果中國真心要和平，就應該停止助長俄羅斯侵略行為。」