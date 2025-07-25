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俄烏元首將會晤？為結束戰爭 澤倫斯基：雙方代表已開始討論

中央社／ 基輔25日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基表示，莫斯科和基輔的談判代表已經討論他與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）直接會談的可能性，目的是結束俄羅斯的入侵行動。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天發給包括法新社在內媒體的聲明中說：「我們需要結束這場戰爭，而這很可能要從領導人會晤開始。」他還說：「在與我們的會談中，他們已經開始討論這個議題。這已經是朝某種會晤形式邁出的一步。」

另外，澤倫斯基說，烏克蘭正努力為10套「愛國者」（Patriot）防空系統爭取資金。這是在一項協議達成後展開的行動，該協議允許歐洲國家購買美製武器並轉交給基輔。

他說：「美國總統將轉交或出售這些系統給我們。我們的任務就是為這10套系統籌措資金。」他還說，烏克蘭已為其中3套系統取得資金。

普亭 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

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