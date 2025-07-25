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削弱反貪機構挨轟獨裁 澤倫斯基面臨國內外強烈反彈後態度軟化

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭首都基輔24日舉行反對剝奪反貪機構獨立性法律的示威活動，一名男子肩扛一名手舉標語牌的小女孩。法新社
烏克蘭首都基輔24日舉行反對剝奪反貪機構獨立性法律的示威活動，一名男子肩扛一名手舉標語牌的小女孩。法新社

烏克蘭總統澤倫斯基日前簽署法案，試圖剝奪國家反貪局（NABU）與特別反貪檢察官辦公室（SAPO）等反貪機構的獨立性，將其置於政府的控制之下，引發國內外強烈反彈。不過，他的態度24日似乎有所軟化，表示聽取英國首相施凱爾的建議後，已批准一項新法案，將保障兩機構的獨立性。

金融時報報導，澤倫斯基試圖將NABU與SAPO納入由他親自任命的檢察總長控制之下，引發俄羅斯全面入侵以來最大規模的反政府抗議，也遭到歐盟與G7成員國的譴責，批評者更指控他獨裁奪權。

儘管澤倫斯基辯稱，他推動由自己任命的檢察總長負責NABU和SAPO，是為了清除滲透政府的俄羅斯間諜。然而，隨著他一手造成的政治危機日益加劇，烏克蘭民眾的不滿情緒已經爆發，掀起2014年推翻親俄前總統亞努科維奇的「歐洲廣場運動（Euromaidan）」以來，規模最大的示威潮之一。

首都基輔23日的示威吸引大約1萬人參與，是前一天人數的3倍多。群眾高喊「可恥」，並要求澤倫斯基「否決該法」，哈爾科夫、利沃夫和敖德薩等其他城市也有數千人走上街頭。

有士兵透露，軍方領導人命令他們不要參加抗議活動，並避免上網發表批評言論，但仍有許多人身穿軍服現身基輔聲援，一位雙腿截肢的老兵參加總統辦公室附近的集會時舉著標語：「我們為了烏克蘭而戰，不是你的有罪不罰。」

澤倫斯基在當晚的全國講話中表示，「大家都聽到了人民的聲音」，試圖安撫公眾情緒。他說：「這些呼聲並非被漠視。」新法案將提交至國會審議，但目前仍不清楚該法案是否足以恢復NABU與SAPO的完全獨立性。

金融時報指出，對澤倫斯基的批評異常尖銳，標著著烏克蘭戰時輿論氛圍出現重大轉變。自俄烏戰爭開打以來，許多烏克蘭人基本上避免公開表達異議，將國家團結放在首位，但這種共識目前開始出現動搖的跡象。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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