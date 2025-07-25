澤倫斯基讓步修反貪法案 抗議未歇基輔逾千人上街

烏克蘭反貪腐法案引發爭議，連日來多地爆發示威，國際社會關切。總統澤倫斯基今天宣布修訂法案，承諾維持兩大反貪機構獨立性，並要求多個執法單位人員定期接受測謊，以防俄羅斯滲透。但各地抗議聲浪未歇，民眾批評政府施政如同馬戲鬧劇，表達捍衛民主訴求。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，已向國會提交新修訂版本，確保國家肅貪局 （National Anti-Corruption Bureau of Ukraine，NABU） 與肅貪專責檢察署（Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office，SAPO）維持現有獨立地位。新草案並規定，NABU、SAPO、安全局與國家警察等機構主要人員，須定期通過測謊測試，以確保忠誠度與防止滲透。

NABU於社群軟體Telegram聲明指出，NABU與SAPO參與新草案文本制定，強調新版本「恢復所有法定程序，並確保機構獨立性」。

儘管總統府釋出修法訊息，首都基輔晚間仍有上千人聚集在總統辦公室附近抗議。現場設有鐵絲網管制，示威民眾多在數百公尺外的國家歌劇院周邊集結，手持標語，高喊口號，並齊唱國歌，場面和平但氣氛激昂。參與者以年輕人為主，也可見軍人與年長者，甚至有家庭攜幼童到場聲援。

18歲學生Vitalina化身小丑出席抗議，形容政府作為如同「馬戲表演」般荒謬，「今天我代表政府的形象，站在這裏的人眼中是如何看待政府。他們看起來像小丑，整個國家也像是馬戲表演一般的鬧劇」。

她指出，澤倫斯基並非外界眼中的理想領袖，過去民眾因戰爭忍受不合理政策，但此次法案超出底線，「昨天澤倫斯基讓我們想起2014年，亞努科維奇（Viktor Yanukovych）執政時代，當時的權力不屬於人民，而是掌握在政府手中，這是不能接受的」。

連續3天參與示威的學生Vladyslav表示，烏克蘭身為歐洲共同體一員，人民有責任捍衛民主與法治，而非被財團與權勢左右，「我要提醒政府，他們是人民公僕，而非我們是他們的奴僕」。

他說：「我們在這裡捍衛全球認同的價值觀，就像前線士兵在前線作戰一樣，他們付出鮮血與汗水，我們則在這條較和平的前線守護權利。」不過他也強調，即便總統讓步，民眾疑慮未獲充分說明，政府仍須面對人民訴求。

另一名市民Ihor說：「你看看，今天基輔上千人上街，昨天在敖德薩（Odesa）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）與瑞夫尼州（Rivne）也有行動。這不是情緒發洩，而是情緒表達，是我們人民發自靈魂的吶喊。」

示威浪潮在全國遍地開花，據「烏克蘭真理報」報導， 位於烏東的烏克蘭第二大城市哈爾科夫（Kharkiv）、西部的利維夫（Lviv）與瑞夫尼、南部的第聶伯羅（Dnipro）與札波羅熱等城市也有示威行動，顯示抗議已遍及全國。

烏克蘭貪腐問題長年為歐美所詬病。2014年親俄總統亞努科維奇下台後，親西方政權在西方支持下設立NABU與SAPO兩大機構，作為歐盟整合與西方援助的條件之一。

烏克蘭國會22日通過爭議性立法，允許由總統任命的檢察總長督導本為獨立機構的NABU與SAPO，日後兩機構行動須經檢察總長核准，甚至可撤銷調查，被視為削弱兩機構獨立性。

澤倫斯基簽署法案，引發國內外批評聲浪。昨晚他在社群媒體表示聽見民意，今天宣布修訂草案並送交國會審議，強調將在保障反貪機構獨立的同時，加強對俄滲透風險的防範。