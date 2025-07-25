英相施凱爾與澤倫斯基通話 觸及烏克蘭反貪腐議題

中央社／ 倫敦24日專電

英國首相施凱爾今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，施凱爾再次強調英國對烏克蘭堅定不移的支持。兩位領導人並同意，反貪腐機構的獨立性對烏克蘭民主至關重要、具核心意義。

施凱爾（Keir Starmer）和澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）另強調，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）必須坐下談判、同意「無條件」停火，以實現烏克蘭正義、持久的和平。首相府一名發言人表示，兩位領導人皆提到，國際夥伴必須持續對俄施壓。

澤倫斯基則表示，他向施凱爾說明了23日烏俄新一輪會談的進度，並提到正準備向國會提出新法案，以強化烏克蘭的執法體系，並確保反貪腐架構的獨立性和效率。施凱爾建議邀請有助「長期合作」的專家參與相關工作。

就在烏俄停火談判陷入膠著、俄軍攻勢持續推進，而烏克蘭仍亟需各國軍援之際，澤倫斯基22日簽署法案，削弱本為獨立機關的國家肅貪局（NABU）及肅貪專責檢察署（SAPO）的權責，讓它們直接聽命於總統任命的檢察總長，進一步引發外界對澤倫斯基及其親信圈在「國家安全」名義下，走向集權的疑慮。

澤倫斯基近日啟動的內閣改組同樣遭質疑以「忠誠度」為首要考量、厚待與總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）親近的人士，包括新任總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。

在執政黨緊急動員黨籍國會議員的情況下，關於反貪腐機構的法案22日火速通過，甚至獲部分具「親俄」歷史的國會議員支持。歐盟和七大工業國集團（G7）成員國政府已陸續就相關事態發展向烏方表達關切。在主張修法是為了剷除反貪腐機構內的「親俄」勢力後，面對連日來數以千計、一向講求「團結一心抵抗侵略」的烏克蘭民眾上街抗議，澤倫斯基今天態度軟化。

另一方面，美國總統川普（Donald Trump）14日曾揚言，若莫斯科在50天內未能和基輔達成停火協議，則美方將對與俄羅斯貿易的國家實施稅率達100%的次級制裁；不過，俄方至今立場未見實質改變，仍堅持必須先解決衝突發生的「根本原因」，否則即便是俄烏領袖當面會談，也無意義。

根據俄方的宣稱，相關「根本原因」包括以北大西洋公約組織（NATO）為首的所謂西方集體利用烏克蘭威脅俄羅斯安全。然而，俄羅斯自2014年以來兼併烏克蘭克里米亞（Crimea）、軍事占領烏東，無視歷來與烏克蘭簽署的各項邊界劃定與尊重主權完整條約。

俄方代表團團長、總統助理梅丁思基（Vladimir Medinsky）23日在伊斯坦堡與烏方會談後說，中國歷史上曾有「國共內戰」，期間領導國民黨的蔣介石總是堅持要與領導共產黨的毛澤東「當面談」、「見面就一切好談」，結果雙方似乎總計見面了「5次」，甚至微笑合照，但這仍無助內戰結束，因為「根本問題」、「根本矛盾」未獲解決。

在俄中如今協作愈加密切，以及各國持續關注台灣海峽局勢、美中競爭、台美關係和烏克蘭戰爭走向如何牽動印太區域形勢的背景下，梅丁思基進一步聲稱，儘管有西方大規模軍事援助，國民黨最後依然輸掉了內戰、共產黨取得勝利。

許多分析預期，俄羅斯今年夏季將進一步對烏克蘭加大攻勢。美國新聞網站Axios近日援引知情人士說法報導，普亭3日與川普通話期間，曾透露有意在接下來60天內，升高對烏克蘭東部的攻擊。大約10天後，川普宣告給蒲亭50天與烏方談和。路透社則引述親近克里姆林宮的消息人士報導，屆時即便期限已到，蒲亭仍將繼續對烏作戰。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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