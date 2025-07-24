川普「50天內達成和平」通牒不見效 俄烏談不出停戰曙光

美國總統川普雖對俄國發出50天內達成和平的最後通牒，然而俄烏仍不見和平跡象。有分析指俄烏戰爭之於川普，可能如同阿富汗戰爭之於拜登，陷入怎麼做恐都不對的窘境。

華爾街日報指出，俄烏今天在伊斯坦堡舉行的第3輪直接會談幾無成果，雙方代表僅會晤不到一小時。

● 俄烏會談依然觸及不到停戰核心

率領烏克蘭談判代表團的烏方高層烏梅洛夫（Rustem Umerov）會後說：「我們在停火或終止敵對行動方面毫無進展。」稱歷經多次會談與長達半年努力，雙方依然未能縮短彼此在結束戰爭立場上的距離。

烏梅洛夫表示，烏克蘭再次提出由總統澤倫斯基與俄國總統蒲亭會晤的建議，但依然被俄方所拒。

談判僵局凸顯川普對莫斯科的施壓幾無作用。川普7月14日揚言，若50天內未達成和平協議，將對俄羅斯及俄國的主要貿易夥伴課徵100%的高關稅，同時還宣布透過由歐洲國家代為採購，向烏克蘭提供愛國者防空系統。

俄國目前立場仍堅決，主張任何最終和平都必須解決這場衝突的「根源」－阻止北約東擴、烏克蘭不能加入北約及成為西方反俄前沿。與此同時，俄軍在戰場上持續推進，並在近幾週加強對烏克蘭西部城市空襲。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia EurasiaCenter）主任陳寒士（Alexander Gabuev）說：「目前不過就是同一場外交歌舞伎的延續。至少就俄方而言，蒲亭顯然尚無意接受任何不符他條件的協議。」

● 部隊士氣高、缺的只是裝備 烏軍司令喊話

烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）接受華盛頓郵報專訪表示，烏克蘭急需美國與歐洲向基輔提供更多防空系統與飛彈，並呼籲取消拜登政府時期「禁止深入打擊俄軍目標」的限制。

瑟爾斯基指出，防空武器若能重獲補給，包括美製愛國者飛彈、無人機攔截裝備等將有助攔阻俄軍攻擊，而若能獲得遠程武器－如美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）與德國金牛座（Taurus）系統且使用不受限，基輔將能深入攻擊俄國境內製造飛彈與無人機的基礎設施，降低俄方武器產能。

瑟爾斯基說除防空系統與飛彈不足之外，前線烏軍地面部隊在兵力仍處劣勢，155公釐砲彈也即將耗盡，且急需補充裝甲車，「我們的官兵士氣高、英勇無懼，也有能力推進，但他們需要現代化且可靠的裝備」。

儘管川普政府調整立場改為支持烏克蘭，瑟爾斯基透露局勢對他們仍非常艱難，俄方加快無人機生產，同時提供額外經濟獎勵以招募地面部隊，使烏克蘭的前線壓力加劇。

● 分析：川普應對基輔 類似拜登所遇阿富汗困境

彭博（Bloomberg News）一篇分析指出，儘管美國對俄烏戰事的介入程度，遠不比延宕20年之久的阿富汗戰爭，然而對川普而言，兩者共通之處都在於結束衝突已證明絕非易事，且拖得越久就越難脫身並要承擔罵名。

右派智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員狄森（Marc Thiessen）從川普當選前，就警告共和黨斷絕援烏的危險，寫道「對共和黨人而言，抉擇時刻已到：

除非你們也想跟拜登因喀布爾淪陷而遭責難一樣，背負基輔失守的責任，否則就該儘速向烏克蘭交付軍援」。