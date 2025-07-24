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美批准對烏94億軍售案 強化防空和裝甲能力

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
圖為烏克蘭基輔部隊。(歐新社)
圖為烏克蘭基輔部隊。(歐新社)

美國政府今天宣布批准一項價值3.22億美元（約新台幣94億元）的軍售案，以強化烏克蘭的防空系統和裝甲戰車能力。

法新社報導，這項軍售案公布前，華府本月稍早暫停向對烏克蘭運送部分武器，當時基輔正遭俄羅斯以飛彈與無人機猛烈攻擊。

美國國防安全合作署（DSCA）表示，這項軍售案中的鷹式（HAWK）防空設備和維護將高達1.72億美元（約新台幣50億元），而布萊德雷步兵戰車（Bradley Infantry Fighting Vehicles）設備與服務總計最高達1.5億美元（約新台幣44億元）。

DSCA說，擬議中的鷹式防空系統軍售案「將進一步增強烏克蘭執行自我防衛和區域安全任務所需的防空能力，從而提高烏克蘭應對當前與未來威脅的能力」。

DSCA也指出，布萊德雷步兵戰車設備與相關服務將有助於滿足烏克蘭「強化當地維修能力的迫切需求，以使美方提供的戰車與武器系統保持運作」。

美國國務院批准了這項可能的軍售案，DSCA也已向國會提交必要通知，但這些交易仍需獲得國會批准。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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