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俄以國共「重慶會談」為例 指俄烏歧見深、領袖會晤難

中央社／ 基輔24日專電
圖為烏克蘭首都基輔日前建築物遭空襲，冒出濃煙。(路透)
圖為烏克蘭首都基輔日前建築物遭空襲，冒出濃煙。(路透)

俄烏第3輪會談昨在土耳其伊斯坦堡登場，率領俄方代表團的俄羅斯前文化部長梅丁思基強調，雙方在停火條件上分歧明顯，暫無首腦會晤的準備空間；他以中國內戰毛澤東蔣介石的「重慶會談」為例，說明若未有共識，領袖會面難有實質意義。

代表俄羅斯會談的梅丁思基（VladimirMedinsky），2012年至2020年擔任俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的文化部長，並參與編寫2023年出版的歷史教科書「俄羅斯歷史，1945年至21世紀」，這是俄國第一本提及俄烏戰爭的教科書。

梅丁思基會後見記者時指出，目前俄烏雙方對停火細節仍存歧見；在舉行首腦會談前，雙方應先就主要議題達成一定共識，否則會談將流於形式。

他進一步引用中國國共內戰期間，蔣介石與毛澤東的會晤為例，說明缺乏實質準備的首腦會談難以產生效果。他說：「蔣介石堅持親自會面來決定細節，雙方當時確實有會談，也留下合影，但這並沒有把內戰結束，因為他們根本的矛盾並未有解決，導致戰事持續。」

梅丁思基補充，即便當時國民黨獲得西方強力支援，最終仍未能挽回戰局，由共產黨取得勝利。他表示：「一場首腦會談只有在充分準備下才叫合理，這也是我們向烏方傳達的立場。」

梅丁思基所指的，是歷史上的「重慶會談」。1945年蔣介石三度邀請毛澤東會晤後，國共兩黨於8月29日在重慶展開談判，雙方歷時43天討論和平方案，並於10月10日簽署「雙十協定」，惟協定最終未能落實，內戰再起。

本輪會談中，俄烏針對雙方早前提出的備忘錄再作商討，但俄方強調烏軍須從盧甘斯克（Luhansk）、頓內茨克（Donetsk）、札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson）等4州全面撤軍，作推動停火條件。烏方則堅持俄軍應全面撤離烏克蘭國土，雙方立場南轅北轍，談判進展有限。

烏克蘭代表團團長、國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）則建議，在8月底前促成烏、俄、美、土四國元首會談，尋求突破。

俄烏曾於5月16日及6月2日舉行前兩輪會談，雖未就停火達成協議，但雙方表示願持續合作，推動戰俘與遺體交換、送返兒童等人道議題。

美國總統川普（Donald Trump）近日呼籲俄羅斯在50天內與烏克蘭達成停火協議，並揚言若未見進展，將對俄國貿易夥伴實施「次級制裁」，最後期限應為8月31日。

烏克蘭 俄羅斯 毛澤東 蔣介石 俄烏戰爭

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