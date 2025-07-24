烏俄完成第3輪會談　烏克蘭促4國元首8月底前會晤

俄羅斯與烏克蘭今在土耳其伊斯坦堡完成第3輪會談，未能就停火達成共識。率領烏克蘭代表團的國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）會後表示，建議在8月底前促成俄、烏、美、土元首會晤，烏俄也同意持續戰俘交換。

俄烏代表團在伊斯坦堡會談約35分鐘，與會人士形容，此次氣氛相較先前較為平和，未如上次情緒化。烏梅洛夫指出，當前烏克蘭的首要目標是為元首會談做準備，並強調基輔方面已隨時準備好就停火展開談判。

烏梅洛夫說：「我們隨時準備好停火談判，但目前這決定並不由我們作主。國際要支持我們，我們已準備好，只是俄方並不同意。」

媒體詢問，4國元首包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）、俄羅斯總統蒲亭（VladimirPutin）、美國總統川普（Donald Trump）與土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan），8月底前是否會晤。

烏克蘭外交部發言人堤赫伊（Heorhiy Tykhyi）回應表示，有關元首會談的條件保持開放，並說：「我們之所以堅持舉行元首會晤，是因為我們清楚，在俄羅斯，唯有一人能作決定；若要就停火等重大事項達成協議，此人必須親自參與。」

烏梅洛夫指出，此次會談另一重點是促成停火，要求俄方立即停止攻擊基礎與民用設施，但未能達成共識，雙方僅在持續交換戰俘與釋放平民達成一定共識。

率領俄方代表團的俄羅斯作家聯盟主席梅丁思基（Vladimir Medinsky）也表示，雙方同意繼續推動戰俘與平民交換。他指出，俄方已確認烏方提供名單中339名兒童的身分，若能找到合法監護人，將安排把兒童送返烏克蘭。不過，他也表示，有部分名單中的兒童已成年，或經調查後發現並不在俄羅斯境內。

此外，梅丁思基批評，約有50名俄羅斯庫斯克州（Kursk）平民與俄籍兒童仍未獲釋，呼籲烏方審慎處理相關事宜。

澤倫斯基先前已表示，和談將聚焦戰俘交換、遣返遭俄方強行帶離的兒童，以及籌備烏俄元首會晤。

烏俄雙方曾於5月16日與6月2日在伊斯坦堡進行前兩輪會談，雖未能就停火達成協議，但雙方均表態願持續合作，推動戰俘與遺體交換。