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德籲美國保證 愛國者防空系統交烏克蘭後可快速補貨

中央社／ 柏林23日綜合外電報導

德國國防部長佩斯托瑞斯今天表示，德國需要美國堅定保證，如果柏林當局將自身兩套愛國者反飛彈系統交給烏克蘭，德方可迅速收到替換的系統。

法新社報導，佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）向「明鏡周刊」（Der Spiegel）表示，北大西洋公約組織（NATO）的歐洲成員國需要獲得「強力」保證，若它們提供烏克蘭美國製造的愛國者（Patriot）防空系統，將在6至8個月左右獲得替換系統。

美國總統川普（Donald Trump）上週宣布與北約秘書長呂特（Mark Rutte）達成協議，由北約歐洲成員國為烏克蘭購買美國武器，尤其是愛國者系統，以協助基輔當局在戰爭中抵禦俄羅斯

德國已表示願意資助兩套愛國者系統，其他北約盟國則表示願意為另外3套系統買單。

不過，華府希望歐洲盟國先從自身庫存交付愛國者系統給烏克蘭，再等美國提供替換系統，加深相關憂慮。

佩斯托瑞斯告訴明鏡周刊，「轉移系統的國家能繼續滿足北約要求，不使北約出現任何安全漏洞」，這點非常重要。

挪威、瑞典及荷蘭等國已宣布願意資助愛國者系統，但佩斯托瑞斯說道，「目前尚未決定哪個國家能向烏克蘭供應愛國者系統」。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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