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川普下最後通牒…俄烏第3輪會談23日晚間展開 俄代表赴土耳其

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯和烏克蘭預期23日舉行新一輪談判，當天在土耳其伊斯坦堡的徹拉安宮前已設置安全措施。歐新社
俄羅斯和烏克蘭預期23日舉行新一輪談判，當天在土耳其伊斯坦堡的徹拉安宮前已設置安全措施。歐新社

俄羅斯衛星通訊社23日引述一名消息人士報導，俄國和烏克蘭預料23日晚間將在土耳其伊斯坦堡展開5月以來的第3輪談判，俄方代表團將由4名主要成員和4名專家組成。

該消息人士說，俄方代表團4名主要成員包括俄國總統普亭的幕僚梅丁思基、外交部副部長格魯金、總參謀部情報總局局長柯斯特克夫（Igor Kostyukov）和國防部副部長佛明。

路透23日也引述俄國塔斯社報導，俄國代表團正前往伊斯坦堡，預期當天稍晚與烏方會談。航班追蹤網站FlightRadar24資料指出，梅丁思基在過去談判搭乘的飛機已從莫斯科起飛。

烏克蘭總統澤倫斯基此前已在社群媒體說，烏方代表團將由前國防部長、國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫率團，成員還包括烏克蘭情報單位、外交部及總統府的代表。

一名土耳其高官說，土耳其外交單位和情報單位的主管及一名高階軍官也會到場。

俄烏前2輪會談分別在5月16日與6月2日舉行，地點都在伊斯坦堡，但並未就和平取得重大突破。克里姆林宮發言人佩斯科夫在20日播出的國家電視台訪問聲稱，普亭準備好討論烏克蘭和平，但對俄方而言最重要的是實現俄國目標。

美國總統川普14日曾說，若50天內未達成和平協議，將對俄國及俄國出口商品買家祭嚴厲制裁

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