俄羅斯大規模海軍演習 動員1.5萬人與逾150艘艦艇
俄羅斯國防部今天表示，俄羅斯在太平洋、北極海、波羅的海和裏海展開大規模海軍演習，動員超過150艘艦艇，以及1萬5000名軍事人員。
路透社報導，這項代號為「7月風暴」（JulyStorm）的演習，自7月23日至27日舉行，目的在測試艦隊對非常規作戰、長程武器的使用，以及包括無人系統等先進技術的戰備程度。
俄國國防部說：「在海上，艦隊人員將演練前往作戰區部署、進行反潛作戰、保護部署區域與經濟活動區域。」
他們也將演練「擊退來自空中攻擊武器、無人艇與敵方無人機的攻擊，確保航行安全，並對敵方目標與海軍編隊進行打擊」。
國防部還說，演習中將有超過120架飛機與10套岸置飛彈系統參與，海軍總司令莫伊席夫上將（AdmiralAlexander Moiseev）將負責指揮這次演習。
根據多數公開排名，俄羅斯擁有世界第3大海軍，僅次於中國與美國。然而，俄羅斯海軍在烏克蘭戰爭中已遭遇多次重大損失。
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