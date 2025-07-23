快訊

與美第4輪談判...鄭麗君率團展新一輪磋商 政院曝：盼解決貿易分歧

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

2025全球最強護照排名「這1國」蟬聯榜首 台灣「持139個免簽」名次曝光

俄羅斯大規模海軍演習 動員1.5萬人與逾150艘艦艇

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導

俄羅斯國防部今天表示，俄羅斯在太平洋、北極海、波羅的海和裏海展開大規模海軍演習，動員超過150艘艦艇，以及1萬5000名軍事人員。

路透社報導，這項代號為「7月風暴」（JulyStorm）的演習，自7月23日至27日舉行，目的在測試艦隊對非常規作戰、長程武器的使用，以及包括無人系統等先進技術的戰備程度。

俄國國防部說：「在海上，艦隊人員將演練前往作戰區部署、進行反潛作戰、保護部署區域與經濟活動區域。」

他們也將演練「擊退來自空中攻擊武器、無人艇與敵方無人機的攻擊，確保航行安全，並對敵方目標與海軍編隊進行打擊」。

國防部還說，演習中將有超過120架飛機與10套岸置飛彈系統參與，海軍總司令莫伊席夫上將（AdmiralAlexander Moiseev）將負責指揮這次演習。

根據多數公開排名，俄羅斯擁有世界第3大海軍，僅次於中國與美國。然而，俄羅斯海軍在烏克蘭戰爭中已遭遇多次重大損失。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

中方有意促成 普亭9月訪京將會川普? 俄方：不排除

法自曝：航母亞太巡航 南海偶遇40艘中軍艦、山東艦

英國龐德迷缺錢「通俄」 MI5假扮俄諜繩之以法

烏克蘭遭俄羅斯入侵三年半來首見！ 數千群眾抗議澤倫斯基削弱反貪機構

相關新聞

烏克蘭損失首架幻象2000戰鬥機 飛行員彈射逃生

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭昨天在任務行動中損失第1架且是由法國提供的幻象2000戰鬥機，飛行員則是緊急彈射逃生

烏克蘭將縮反貪機構獨立性 國內外憂影響入歐盟

烏克蘭22日通過一項爭議性法案，收緊兩大反貪腐機構的獨立性，引發國內外譁然。批評者憂心，法案可能削弱烏克蘭推動法治改革的...

烏克蘭遭俄羅斯入侵三年半來首見！ 數千群眾抗議澤倫斯基削弱反貪機構

烏克蘭首都基輔22日晚間有數千人走上街頭，抗議澤倫斯基政府削弱反貪腐機構的舉措，這也是烏克蘭對俄羅斯戰爭爆發3年半以來，...

法國外交部長力挺烏克蘭 親訪前線城市哈爾科夫

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天前往烏克蘭前線城市哈爾科夫（Kharkiv），這座東北部重鎮於去...

揭密烏克蘭「無人機醫院」 工程師細膩巧手讓俄軍喪膽

烏克蘭6月初發動「蜘蛛網行動」，117架簡易四軸無人機催毀俄羅斯40餘架轟炸機及預警機，各國刮目相看，更看重無人機的價值...

俄烏第3輪和談明登場 烏克蘭前防長領軍代表團

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，前國防部長、國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（R...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。