烏克蘭損失首架幻象2000戰鬥機 飛行員彈射逃生
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭昨天在任務行動中損失第1架且是由法國提供的幻象2000戰鬥機，飛行員則是緊急彈射逃生。
法新社報導，法國是今年初開始提供烏克蘭超音速的幻象2000戰鬥機，協助基輔當局在俄烏戰爭中防禦空域。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天清晨發表談話時說：「很遺憾，我們損失了1架戰機。1架來自法國、非常有用的幻象機。」
澤倫斯基補充：「飛行員彈射逃生，且戰機並非是遭到俄羅斯擊落。」
烏克蘭空軍表示，這起事件發生在昨天傍晚的飛行任務期間，並說「地面沒有人員傷亡」。
烏克蘭空軍指出：「飛行員向指揮官通報飛航裝備故障。他接著一如預料的在危機情況中展現專業，成功彈射逃生。」
在抵禦俄羅斯攻擊上，烏軍防空設備本就短缺，這次損失1架幻象2000戰鬥機標誌著另一個打擊。
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