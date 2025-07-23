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烏克蘭損失首架幻象2000戰鬥機 飛行員彈射逃生

中央社／ 基輔23日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭昨天在任務行動中損失第1架且是由法國提供的幻象2000戰鬥機，飛行員則是緊急彈射逃生。

法新社報導，法國是今年初開始提供烏克蘭超音速的幻象2000戰鬥機，協助基輔當局在俄烏戰爭中防禦空域。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天清晨發表談話時說：「很遺憾，我們損失了1架戰機。1架來自法國、非常有用的幻象機。」

澤倫斯基補充：「飛行員彈射逃生，且戰機並非是遭到俄羅斯擊落。」

烏克蘭空軍表示，這起事件發生在昨天傍晚的飛行任務期間，並說「地面沒有人員傷亡」。

烏克蘭空軍指出：「飛行員向指揮官通報飛航裝備故障。他接著一如預料的在危機情況中展現專業，成功彈射逃生。」

在抵禦俄羅斯攻擊上，烏軍防空設備本就短缺，這次損失1架幻象2000戰鬥機標誌著另一個打擊。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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