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烏克蘭遭俄羅斯入侵三年半來首見！ 數千群眾抗議澤倫斯基削弱反貪機構

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭首都基輔市中心22日舉行反對政府削弱反貪腐機構的抗議活動，一名女子舉起手機，螢幕上秀出「否決」字樣。美聯社
烏克蘭首都基輔市中心22日舉行反對政府削弱反貪腐機構的抗議活動，一名女子舉起手機，螢幕上秀出「否決」字樣。美聯社

烏克蘭首都基輔22日晚間有數千人走上街頭，抗議澤倫斯基政府削弱反貪腐機構的舉措，這也是烏克蘭對俄羅斯戰爭爆發3年半以來，首度出現大規模反政府示威。

紐約時報報導，烏克蘭兩家負責調查與起訴貪腐案件的反貪機構一直在調查澤倫斯基的親信，卻遭安全部門指控已被俄羅斯情報單位滲透，21日對辦公室展開突襲搜查，澤倫斯基麾下政黨控制的國會隔天通過法案，剝奪兩機構獨立性，並賦予總統任命的總檢察長新的掌控權。議會網站深夜更新該法案狀態，顯示澤倫斯基已簽字生效。

雖然總統辦公室尚未立即確認此事，但消息在社交媒體上迅速擴散，大批民眾幾小時後便聚集在基輔市中心的總統辦公室外示威抗議，參與者包括平民與軍人，大多是年輕人，且行動和平，現場幾乎看不到警察。總統辦公室外的路障前僅有少數維安人員把守，卻顯示出協助烏克蘭撐過艱苦血腥戰鬥的國家團結，出現了最重大裂痕。

隨著夕陽西下，群眾傍晚聚集在基輔市中心獨立廣場（Maidan Nezalezhnosti）上方的一座山丘。十多年前，群眾也曾在此集結，抗議克里姆林宮支持的當時烏國總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）貪腐，最終導致了他的倒台。

烏克蘭政府政府尚未就此次集會發表聲明。31歲的抗議者阿梅麗娜（Kateryna Amelina）說：「我的丈夫正待在戰壕，但這不是他們為之奮戰的結果。」她警告：「這可能會摧毀公民社會十年來的努力成果。」還說丈夫從前線打電話，對議會通過法案的消息感到沮喪，並說許多其他士兵也有同樣的感受。

隨著公眾憤怒情緒高漲，集會的消息迅速傳開，利沃夫（Lviv）和其他城市也爆發了抗議活動。活動人士與分析師認為，這項立法是更廣泛打壓獨立新聞媒體批評政府聲音的一環，正威脅烏克蘭在民主發展上好不容易取得的成果。烏克蘭社會也普遍認為，澤倫斯基及其政府日益封閉，逐漸與民意脫節。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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