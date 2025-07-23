烏克蘭將縮反貪機構獨立性 國內外憂影響入歐盟

烏克蘭22日通過一項爭議性法案，收緊兩大反貪腐機構的獨立性，引發國內外譁然。批評者憂心，法案可能削弱烏克蘭推動法治改革的努力，進而影響加入歐盟進程及獲得西方國家援助的條件。

法案內容允許由總統任命的檢察機關對烏克蘭國家反貪局 （National Anti-Corruption Bureau of Ukraine，NABU） 與專門反貪腐檢察院 （Specialised Anti-Corruption Prosecutor's Office，SAPO）進行更直接的監督，日後兩機構的行動須經由總檢察長核准，甚至可撤銷調查，此舉被視為削弱長期以來維持的機構自主性。

根據「烏克蘭真理報」報導，編號12414號法案以263票贊成、13票反對完成二讀程序。法案通過後，須由總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署生效。澤倫斯基隨後發表演說指，NABU與SAPO會繼續運作，但有需要在檢察長來確保犯法者得到懲署，「反貪腐機構只有在沒有俄羅斯影響下，才會奏效。一切都需要被清洗，亦需要更多法理。」

烏克蘭安全部門於週一（21日）拘捕兩名NABU官員，指控他們與俄羅斯情報機構勾結，涉嫌洩漏執法資訊。NABU指控，情報人員在未持有法院令狀的情況下，對該機構至少15名員工實施搜查，形同癱瘓單位運作。

NABU在過去曾多次披露國內高層政要的貪腐行為，如在上月指一名在任副總理，於一項國有土地發展項目涉收取34萬美元（約1000萬新台幣）賄款。該次搜查行動，雖然安全部門稱未有取得兩機構的調查數據，但事件觸發NABU與SAPO機構的獨立性或被僭越，繼而觸發週二的法案。

法案通過後，首都基輔與西部城市利維夫（Lviv）出現集會抗議，數百名民眾走上街頭反對該案，呼籲政府勿重回前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）執政時期的腐敗舊制。烏克蘭政治學院也宣布撤銷六名贊成議案議員的舊生資格。

NABU局長克里沃諾斯（Semen Kryvonos）公開呼籲總統拒簽法案，直言法案一旦實施將「摧毀」烏克蘭多年來的反貪改革成果。

此案也引發外交層面，七大工業國（G7）駐烏克蘭大使聲明表示關切，烏克蘭總檢察長克拉弗成柯（Ruslan Kravchenko）昨於社群媒體表示，已就NABU事件向G7代表說明，並指安全局局長馬列克（VasylMaliuk）亦有參與會面。

歐盟東擴政策負責人柯斯（Marta Kos）在社群平台X發文指出，削弱NABU的主權是「重大倒退」，強調NABU與SAPO的獨立性是烏克蘭邁向歐盟所不可或缺的條件。

美國倡議團體「人權至上」（Human Rights First）也發表聲明批評，稱此舉嚴重削弱反貪機構的功能，損害國內外對烏克蘭改革的信心。成員杜列特（BrianDoolet）表示：「NABU與SAPO的設立是2014年革命後的重要成就，削減他們的獨立性只會把情況倒退⋯⋯嚴重削弱國際對烏克蘭反貪腐的信心。」

根據國際透明組織（Transparency International）公布的2024年貪腐印象指數，烏克蘭得分35分，於全球180國中排名第105，與塞爾維亞並列。該機構指出，烏國當前反貪改革多為表面文章，實際進度有限。

歐盟於2022年接納烏克蘭為入盟候選國，但同時列出多項條件，包括深化反貪改革、保障言論自由與強化司法獨立等。美歐等援助國家也多次強調，烏克蘭應以透明治理為前提，方能持續獲得資金支持。