歐盟官員：中國正觀察美歐反應 烏克蘭戰局牽動台海
歐盟執行委員會國防委員庫比柳斯近日表示，歐洲與美國在支持烏克蘭問題上展現團結立場至關重要，歐洲保衛烏克蘭的能力「無疑將影響中國對台灣的決策」。
美聯社報導，庫比柳斯（Andrius Kubilius）造訪華府時指出，俄羅斯在經濟上無法與美國及其歐洲盟友競爭。挑戰在於如何讓這些盟友團結一致，對烏克蘭提供堅定且協調一致的支持。
庫比柳斯還說：「我們必須了解，一旦結合美國與歐洲的經濟實力，我們的總和大約是俄羅斯的20倍。我們需要的是政治意志。」
他告訴記者，俄羅斯並不是唯一關注美國及其盟友如何應對這場入侵的國家。北京領導人也密切關注烏克蘭戰爭，以此推測國際社會對台灣遭受侵略時可能作出的反應。
庫比柳斯指稱：「我們必須明確表達對烏克蘭的支持。中國正在觀察。」
「基輔郵報」（Kyiv Post）報導，庫比柳斯造訪華府時強調，烏克蘭衝突帶來更廣泛的地緣政治影響。他表示，歐洲保衛烏克蘭的能力「無疑將影響中國對台灣的決策」。
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