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法國外交部長力挺烏克蘭 親訪前線城市哈爾科夫

中央社／ 哈爾科夫22日綜合外電報導
法國外交部長巴霍今天前往烏克蘭前線城市哈爾科夫。 法新社
法國外交部長巴霍今天前往烏克蘭前線城市哈爾科夫。 法新社

法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天前往烏克蘭前線城市哈爾科夫（Kharkiv），這座東北部重鎮於去年遭俄羅斯展開新一輪攻勢。

在法新社等少數媒體記者陪同下，巴霍走訪哈爾科夫市中心。當地距離俄國部隊30公里左右，目前持續遭受戰火攻擊。

巴霍站在能夠俯瞰整座城市的屋頂上表示：「俄羅斯的侵略戰爭不僅發生在前線，還刻意攻擊平民、住宅區和商家，以削弱烏克蘭的士氣。」周遭可見辦公大樓與民宅受到嚴重破壞。

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）對巴霍的來訪表達感謝，說「我們的人民需要明白，他們並不孤單」。

哈爾科夫是烏克蘭第2大城市，戰前居民約140萬人，素以文學、工業發展及學生生活聞名。

法國 烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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