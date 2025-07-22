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俄烏第3輪和談明登場 烏克蘭前防長領軍代表團

中央社／ 基輔22日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天宣布，前國防部長、國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（RustemUmerov）將率團參加明天登場的新一輪俄烏和平談判。

法新社報導，俄羅斯克里姆林宮稍早試圖淡化外界對談判結果的期望，並稱在終結這場延燒逾3年戰爭的方式上，雙方仍存在重大分歧。

澤倫斯基在社群媒體發文寫道：「由烏梅洛夫領軍的代表團，成員包括烏克蘭情報單位、外交部以及總統府的代表。」

俄方尚未公布其談判代表團成員名單。在上一次會談中，俄國代表團由鷹派歷史學家、現任俄羅斯作家聯盟主席梅丁思基（Vladimir Medinsky）率領。烏方則批評他無權做出真正的決定。

澤倫斯基指出，基輔方面準備「爭取釋放我方被俘人員與遭綁架兒童、阻止殺戮行為、並籌備領袖峰會」，這些可能成為明天談判的討論議題。

烏俄雙方先前分別於5月16日與6月2日在土耳其伊斯坦堡舉行和談。當時美國雖加強施壓，力推雙方達成協議，但並未取得重大突破。

在先前的和談中，雙方僅同意交換戰俘與士兵遺體。之後俄軍對烏國發動密集空襲，並占領更多前線領土。

基輔方面表示，俄羅斯加強軍事施壓之舉，顯示莫斯科根本未真看待和談一事。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭 澤倫斯基

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