烏克蘭少見政府內鬼！肅貪1官員被捕 涉為俄從事間諜活動
烏克蘭安全局今天以為俄羅斯從事間諜活動的指控，拘留最高反貪汙機構烏克蘭國家反腐敗局一名官員。這名官員遭控向親俄前總統亞努科維奇的親信交付機密情資。
法新社報導，雖然自2022年俄烏開戰以來，雙方都逮捕數以十計疑似間諜，但政府機關內部的間諜活動非常罕見。
烏克蘭安全局（SBU）透過聲明表示：「烏克蘭國家反腐敗局（NABU）中央辦公室1名職員遭到拘留。他任職最精銳也最封閉單位D-2，並且為俄羅斯特種勤務進行刺探。」聲明中未揭露這名職員的姓名。
烏克蘭國家反腐敗局表示正在進行「內部審查」，並「就烏克蘭安全局這項行動的法律依據展開調查，包含他們對1名職員行使強制力」。
烏克蘭國家反腐敗局指出，先前曾與烏克蘭安全局共同展開調查，未發現任何證據支持對該名職員的指控。
烏克蘭安全局宣稱該名職員曾將機密情資轉交前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovich）的安全部門副主管。2014年遭罷黜的亞努科維奇現居俄羅斯。
若罪名成立，該名職員將面臨最高15年刑期。
烏克蘭國家反腐敗局於2014年親歐洲革命之後成立，是基輔打擊莫斯科支持的烏東分離主義勢力同時，致力向歐洲靠攏所進行的改革其中一環。
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