烏國防部長籲籌60億美元撐軍工 攔截無人機抗俄

烏克蘭國防部長什米哈爾（Denys Shmyhal）今天在烏克蘭防務國際聯絡小組第29次會議中表示，烏方需再獲得60億美元（約新台幣1761億元）資金，才能維持今年的國防工業產能，包括無人機與長程武器的生產。

烏克蘭媒體Radio Svoboda報導，什米哈爾指出，這筆資金將用於生產更多FPV無人機與攔截無人機，以應對俄軍持續使用「見證者」（Shahed）自殺式無人機的攻擊行動，同時用於強化烏方的長程打擊能力，將戰火延伸至俄羅斯境內。

會後什米哈爾在社群平台Telegram表示，在美國與德國協調下，烏克蘭將獲得5套美製愛國者（Patriot）防空系統。德方亦承諾投資發展烏克蘭本土製造的長程無人機。

此外，荷蘭宣布將撥款2億歐元（約新台幣69億元）協助烏克蘭採購用於對抗無人機攻擊的防禦設備，另編列1.25億歐元（約新台幣43億元）用於F-16戰機的維修與後勤支援。

挪威也將提供10億歐元（約新台幣343億元）支援烏國無人機發展，加拿大與瑞典宣布擴大軍援與相關投資。

自俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，烏克蘭防務國際聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group,UDCG）集結包括美歐主要國家在內的52國國防部長與軍事高層，本次會議由德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）與英國國防大臣希利（John Healey）共同主持。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也出席會議。

烏克蘭近來積極強化本土無人機產業，特別著重研發可攔截俄軍「見證者」無人機的新型防空無人機。烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）曾表示，攔截型無人機對「見證者」的命中效率可達70%，相較於傳統火力系統效果更為顯著。

總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天也下令，未來所有攔截無人機須以合約制方式生產，並強調提升操作員培訓與相關基礎設施建設是當務之急。

根據「烏克蘭真理報」報導，2023年烏克蘭國防工業獲得來自西方國家的投資達5億美元（約新台幣147億元），用於武器研發與生產。有分析指出，烏克蘭軍工產業潛在產值可達每年350億美元，但目前因缺乏資金，實際產能僅約150億美元（約新台幣4405億元），達成率僅4成。

對比之下，俄羅斯2024年度國防預算高達1500億美元（約新台幣4.4兆元）。為因應持續戰事，烏克蘭2025年國防預算將達到國內生產毛額（GDP）的31.1%，總額預估為2.6兆格里夫納（約新台幣1.83兆元），較前一年增加4120億格里夫納（約新台幣2897億元）。