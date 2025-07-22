俄烏新一輪和談 澤倫斯基：預定23日舉行
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯與烏克蘭將於7月23日舉行新一輪和平談判。
法新社報導，俄羅斯與烏克蘭前兩輪於土耳其伊斯坦堡進行的談判，在終結俄烏戰爭方面幾無進展。
澤倫斯基在例行談話中說道，他今天和烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（RustemUmerov）討論跟俄方再度於土耳其舉行會談的事宜，「烏梅洛夫匯報這場會談預定23日舉行」。
澤倫斯基還提到，明天會公布新一輪和談的更多細節。
俄烏兩國代表曾於5月16日和6月2日在伊斯坦堡進行兩輪會談，雖未就停火達成共識，但雙方同意持續就戰俘和遺體交換展開合作。
美國總統川普上週表示，若俄羅斯50天內未與烏克蘭達成停火協議，美國將祭出嚴厲關稅。克里姆林宮之後指出，俄方準備好進一步談判。
俄羅斯塔斯社（TASS）今天則引述知情人士的說法報導，俄國與烏克蘭計劃7月24日舉行新一輪談判，代表團可能在23日先抵達伊斯坦堡。
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