俄烏無人機互轟 莫斯科主要機場大亂

路透廿一日報導，俄國國防部當天指出，已徹夜擊落一一七架無人機，其中卅架在莫斯科州擊落。俄國聯邦航空運輸局短暫限制莫斯科幾個主要機場夜間航班，引發混亂。烏克蘭同日指稱，俄國也派無人機和飛彈共四五○架（枚）夜襲。

受影響的莫斯科機場包括俄國客流量最高的謝列梅捷沃國際機場，以及伏努科沃機場、杜莫迪多沃機場和茹科夫斯基國際機場。俄媒指出，數千名旅客因班機延誤或取消而排隊等待或席地而睡，畫面顯示謝列梅捷沃國際機場有民眾在長長隊伍中睡在地上。

莫斯科及周邊地區至少有二一五○萬居民。俄媒說，由於部分航班取消，數千人滯留在俄國遠東地區，當局加開火車將民眾從俄國北部聖彼得堡送回莫斯科。

烏克蘭空軍廿一日則指稱，俄國漏夜對烏發射四二六架無人機和廿四枚飛彈，烏方擊落或干擾其中二二四架（枚），另有二○三架無人機從雷達消失，很可能也受電戰干擾。烏克蘭總統澤倫斯基說，該攻勢已造成兩人死亡，十五人受傷，包括一名十二歲兒童。

法新社廿一日報導，當天基輔空襲警報解除後不久，法國外交部長巴霍就抵達基輔展開兩天訪問，將會晤澤倫斯基、烏克蘭外長西比哈和十七日甫獲國會通過出任的新總理斯維里登科。

另據美聯社廿一日報導，英國國防大臣希利同日也與德國國防部長佩斯托瑞斯共同主持烏克蘭防務國際聯絡小組（ＵＤＣＧ）高階視訊會議，討論美國總統川普對北約（ＮＡＴＯ）盟邦提出的軍援烏克蘭方案。希利說，美國國防部長赫塞斯、北約秘書長呂特、北約歐洲盟軍統帥美國空軍上將格林克維奇將與會。

川普十四日已提計畫，擬讓歐洲國家透過北約將美國武器送交烏克蘭，相關討論部分聚焦愛國者防空系統。一位匿名北約高官說，儘管烏克蘭等待獲得愛國者，但北約仍在協調其他軍援運交，例如彈藥或砲彈，包括美國曾短暫中斷的軍援。

川普上周說，運交可能「幾天內」開始，但多位高官也在上周說，武器轉交還未進行。格林克維奇十七日向美聯社說，向烏轉交武器的準備正在進行。美國駐北約大使惠特克說，他無法提供時間表。