烏議員：愛國者系統短期內難交付 德國允諾再援兩套

烏克蘭國會國家安全、防衛與情報委員會成員費迪爾．維尼斯拉夫斯基今天表示，先前提到由北大西洋公約組織資助、美國生產的17套愛國者防空系統，原先預期可在短時間內交付，如今多數愛國者系統可望在中期內運抵烏克蘭。

不過，德國今天宣布將額外提供2套愛國者系統，最快數日內送達。另外3套由美國供應。

維尼斯拉夫斯基（Fedir Venislavskyi）在基輔出席記者會時指出，儘管歐洲多國了解俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政權，歐洲轉交美製武器的背景下，軍援速度有望提升。

他說：「我們不太可能如先前宣布所述，在短時間內獲得15至16套系統，但在中期內獲得部分數量仍有機會。」

早前美國前總統川普（Donald Trump）宣布與北大西洋公約組織（NATO）達成軍援協議，雖獲德國、英國、波羅的海三國等11國支持，但法國、義大利、捷克、匈牙利與斯洛伐克拒絕參與。法、義2國以國防預算有限為由，表示將透過其他方式協助烏克蘭，正審慎決定是否從本國軍備中撥出援助烏克蘭，並強調在美國強力推動軍援下，已引發部分輿論關注。

烏媒UNN報導，德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）今天表示，將向烏克蘭再提供2套愛國者系統，最快數日內就能投入使用。他指出，烏克蘭目前至少需要5套愛國者系統來強化防空能力，德國將提供其中2套，並計劃投資發展烏克蘭製長程無人機。

不過，軍援協議背後也浮現歧見。據德國「畫報」（Bild）報導，德國政府原以為美方會從自身庫存中撥交武器，但川普卻表示應由歐洲國家動用自家庫存，引發爭議，因多數歐洲國家防空資源本已緊張。

另一方面，烏克蘭近期出現多項內閣人事異動。前經濟部長斯維里登科（Yuliia Svyrydenko）接任總理，前總理什米哈爾（Denys Shmyhal）則轉任國防部長，前國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）則出任國家安全與國防事務委員會主席。

維尼斯拉夫斯基指出，什米哈爾具外交背景，有助強化美國及各國對烏軍援，而烏梅洛夫雖職位調整，仍扮演關鍵的國防角色。

另外，烏克蘭國會財政預算委員會主席透露，政府2025年度將編列高達國內生產毛額（GDP）31.1%的國防預算，約2.6兆烏克蘭幣「荷里夫納」（hryvnia，約新台幣1.83兆元），較去年增加4120億荷里夫納（約新台幣2897億元）。