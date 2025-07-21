克宮回應澤倫斯基提議和平談判 表態支持但也坦言雙方立場相反
路透報導，俄羅斯克里姆林宮21日表示，俄方支持和烏克蘭進行新一輪和平談判，但也說雙方立場相反，因此還有許多外交工作要做。烏克蘭總統澤倫斯基19日表示，烏方已向俄方提議下周進行新一輪和平談判，而且他希望加快停火談判。
克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，一旦針對下一輪會談日期達成共識，俄方就會公布。他說：「我們有我們的備忘錄草案，烏克蘭也提交了一份備忘錄草案。雙方將針對這兩份目前看來立場截然相反的草案交換意見和談判。」
俄烏雙方在5月16日和6月2日於土耳其伊斯坦堡進行兩輪和平談判，最後交換成千上萬名戰俘和陣亡將士遺體。然而，雙方對於停火和達成協議結束戰爭方面尚未取得突破。
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