澤倫斯基提議新一輪和談 俄羅斯：正著手敲定日期

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）向莫斯科提議於本週舉行新一輪和談後，克里姆林宮今天回應說，正著手敲定與基輔舉行第3輪和談的日期。

法新社報導，俄烏雙方分別在5月和6月於土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行和談，但迄今並未敲定第3輪和談日期。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者，「一旦針對（和談）日期達成最終協議，就會立即通知各位」。

兩國在前幾次談判中同意大規模換俘，但未能達成旨在終結俄烏衝突的停火協議。

另外，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）今天抵達基輔展開為期2日的行程，旨在為抵抗俄羅斯入侵的烏克蘭提供支持。

巴霍預計會晤烏克蘭外長西比哈（AndriySybiga）、澤倫斯基以及剛出任總理的斯維里登科（Yulia Svyrydenko）。

法國外交部發新聞稿說：「法國和歐洲聯盟（EU）對俄羅斯採取前所未見的制裁後，部長將評估法國對烏克蘭的支持。」

歐盟18日就烏克蘭戰爭對俄羅斯實施全面性的新一輪制裁，包括將俄羅斯出口至第三國的石油價額上限，降至低於市價15%。