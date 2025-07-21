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烏克蘭派無人機襲俄羅斯 莫斯科主要機場陷混亂…成千上萬乘客受困

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
旅客7日在俄國莫斯科近郊謝瑞米提耶佛國際機場等待航班。歐新社
旅客7日在俄國莫斯科近郊謝瑞米提耶佛國際機場等待航班。歐新社

路透根據俄羅斯媒體報導，烏克蘭派遣無人機大規模襲擊俄羅斯，導致莫斯科主要機場21日陷入混亂，成千上萬名旅客在航班取消或延誤後於機場排隊等待或者直接睡在機場地板。

俄媒發布影片顯示，在俄國旅客流量最大的謝瑞米提耶佛（Sheremetyevo ）機場，人們冗長的隊伍中，直接睡在地板上。

俄國國防部表示，他們一夜間共擊落117架無人機，其中30架就是在莫斯科州擊落；前一天則擊落172架無人機，其中30架在莫斯科州擊落。

俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsiya）短暫對莫斯科主要機場謝瑞米提耶佛、伏努科夫（Vnukovo）、杜莫迪多沃（Domodedovo）及茹科夫斯基（Zhukovsky）實施夜間航班管制。

俄媒表示，由於飛往俄國歐洲地區的航班取消，數千人滯留在俄國遠東地區，俄國當局加開列車將這些乘客從聖彼得堡送回莫斯科。

烏克蘭 俄羅斯 無人機 俄烏戰爭

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