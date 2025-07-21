俄羅斯新一波無人機飛彈攻擊 基輔至少1死多處起火

烏克蘭市府官員表示，俄羅斯昨天深夜到今天清晨對烏國首都基輔發動新一波無人機和飛彈攻擊，造成至少1人死亡，基輔多處起火。

法新社報導，基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）在Telegram上表示：「不幸的是，我們得知有1人在攻擊中喪生的消息。」

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在另一篇Telegram貼文中表示，基輔4個區遭到攻擊，有多棟住宅大樓、一個售貨亭和一所幼兒園起火燃燒，搜救人員和醫護正在現場救治傷者。

他還說，盧基亞尼夫斯卡（Lukyanivska）地鐵站的入口也遭到破壞。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）數天前表示，基輔已提議與莫斯科進行新一輪和平談判。

至今在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）舉行的兩輪談判皆未能在停火方面取得任何進展，而是在大規模戰俘交換和歸還陣亡士兵遺體協議方面達成共識。

美國總統川普給予俄羅斯50天時間達成和平協議，否則將面臨制裁，克里姆林宮本月表示，克宮已準備好繼續與烏克蘭談判。