烏向俄提議 本周恢復和平談判

烏克蘭總統澤倫斯基十九日說，基輔已向莫斯科提議下周（見報為本周）舉行新一輪和平談判，且他希望加快停火磋商。

烏克蘭和俄羅斯已分別在五月十六日、六月二日於土耳其伊斯坦堡舉行兩輪談判，雙方於會中同意交換戰俘，但在結束長達三年多的俄烏戰爭方面未取得突破。

澤倫斯基在十九日的全國演說中表示，「應盡一切努力實現停火。俄方不應再迴避做出決定」。他也說，在前兩次伊斯坦堡談判負責領銜烏克蘭代表團的烏梅洛夫，已向俄方發出於本周進行協商會議的邀請。澤倫斯基未談及更多細節。

前烏克蘭國防部長烏梅洛夫本月稍早被任命為國家安全與國防事務委員會首長，並被賦予進一步推動談判的任務。

澤倫斯基並說，為了確保持久和平，烏俄須舉行領袖層級的會談，烏方已做好準備。他說，基輔也正就戰俘和陣亡人員遺體交換事宜與俄方溝通，烏方將繼續履行伊斯坦堡談判中達成的共識，並同時推動下一輪交換。

俄羅斯衛星通訊社廿日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫在同日釋出的國營媒體「俄羅斯–１頻道」訪問片段說，俄國總統普亭和美國總統川普一定會舉行會晤，且可能在會面時達成重要協議。

佩斯科夫說，大家都已習慣川普相當強硬且直白的言辭，川普已言明有意盡力促成烏克蘭問題和平解決，普亭也多次表示希望盡快推動和平解決，俄方準備好迅速行動，但對俄國而言，最重要的是達成自身目標。

另據路透廿日報導，俄國國防部及莫斯科市長索比亞寧指出，俄方一夜之間在歐俄（俄國在歐洲的部分）多個州及黑海上空擊落一四二架烏克蘭無人機，其中廿七架在莫斯科州上空擊落。