快訊

重症醫學會理事長、長庚名醫高國晉於醫院辦公室倒地不起 享年59歲

瓊斯盃／中華藍退日本奪亞軍 賀家兄弟獲最佳五人

台中父抱1歲兒停機械車位…疑其他車主誤觸 摔落坑洞釀1死

聽新聞
0:00 / 0:00

美軍將領：北約可以「前所未有速度」攻下加里寧格勒

德國之聲／ 德國之聲
美國駐歐洲與非洲陸軍司令克裡斯托弗．多納休（Christopher Donahue ）本周在德國威斯巴登舉行的首屆「美陸軍歐洲陸地會議」上表示，必要時北約可以「前所未有的速度」攻下俄軍重兵把守的加里寧格勒地區。美聯社資料照
美國駐歐洲與非洲陸軍司令克裡斯托弗．多納休（Christopher Donahue ）本周在德國威斯巴登舉行的首屆「美陸軍歐洲陸地會議」上表示，必要時北約可以「前所未有的速度」攻下俄軍重兵把守的加里寧格勒地區。美聯社資料照

美國《新聞周刊報導》，美國駐歐洲與非洲陸軍司令克裡斯托弗．多納休（Christopher Donahue）本周在德國威斯巴登舉行的首屆「美陸軍歐洲陸地會議」（LandEuro Conference）上表示，必要時北約可以「前所未有的速度」攻下俄軍重兵把守的加里寧格勒地區。

加里寧格勒是位於波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地。這一地區寬約75公裡，四面被北約成員國環繞。

多納休目前是美國軍方最具影響力的人物之一。

根據美國《防務新聞》的報導，多納休在會上特別關注了北約東翼與俄羅斯的局勢，特別是北約新近提出的「東翼威懾戰線」新概念，該概念側重於北約夥伴之間的合作與數據共享。他強調，陸地領域在威懾中的重要性並未減弱，反而日益凸顯。

烏克蘭總統澤倫斯基和北約秘書長呂特均曾發出過警告，如果未能在烏克蘭阻止俄羅斯總統普亭，他可能會試圖奪取北約領土。

莫斯科方面對多納休的這番言論做出強烈反應。據俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯國家杜馬議員斯盧茨基(Leonid Slutsky)暗示，俄羅斯會對襲擊加里寧格勒採取報復措施，包括動用俄羅斯的核戰略。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，北約是一種「對抗工具」，對俄羅斯懷有敵意，其態度迫使俄羅斯採取措施確保自身安全。

（NTV，新聞周刊）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

美國 烏克蘭 北約 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏談判陷僵局 烏克蘭主動提停火

英國制裁18名俄羅斯特務規模空前 媒體總編也入列

川普給普丁的50天毀滅倒數？若不達成和平協議就課徵100%次級關稅

《鋼鐵心》不是為了取代「鋼鐵人」 女版鋼鐵人：開創屬於自己的傳奇

相關新聞

美軍將領：北約可以「前所未有速度」攻下加里寧格勒

據美國《新聞周刊報導》，美國駐歐洲與非洲陸軍司令克裡斯托弗．多納休（Christopher Donahue）本周在德國威斯巴登舉行的首屆「美陸軍歐洲陸地會議」…

程序有問題？烏克蘭身心障礙人士也被征召入伍 前線軍人曝實際情況

28歲的瓦西裡來自烏克蘭中部，常年困擾於記憶衰退、方向感混亂、數字與顏色混淆等問題。他自2015年起接受人格障礙方面的精神治療。然而，這並未阻止烏克蘭軍隊將他征召入伍…

川普警告奏效？克宮稱「普亭願朝達成烏克蘭和平協議邁進」 但以實現目標為主

路透報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫在20日發布的影片片段中告訴國營電視台，總統普亭願意朝和烏克蘭達成和平協議邁進，...

俄羅斯稱擊落142架烏克蘭無人機 莫斯科州占27架

俄羅斯國防部及莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，俄方一夜之間擊落142架烏克蘭無人機，其中27架...

俄逾300架無人機空襲烏 澳49輛艾布蘭戰車援基輔

烏克蘭總統澤倫斯基19日在社群媒體「X」上表示，俄國出動300多架無人機與30多枚巡弋飛彈，對烏克蘭進行大規模攻擊，至少...

愛國者系統援烏克蘭 德國先放行 美稍後補新

華爾街日報19日報導，川普政府已決定將德國排在瑞士之前，優先獲得下一批美製「愛國者」防空系統，以便德國向烏克蘭轉交自己手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。