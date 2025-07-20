美軍將領：北約可以「前所未有速度」攻下加里寧格勒

據美國《新聞周刊報導》，美國駐歐洲與非洲陸軍司令克裡斯托弗．多納休（Christopher Donahue）本周在德國威斯巴登舉行的首屆「美陸軍歐洲陸地會議」（LandEuro Conference）上表示，必要時北約可以「前所未有的速度」攻下俄軍重兵把守的加里寧格勒地區。

加里寧格勒是位於波蘭和立陶宛之間的俄羅斯飛地。這一地區寬約75公裡，四面被北約成員國環繞。

多納休目前是美國軍方最具影響力的人物之一。

根據美國《防務新聞》的報導，多納休在會上特別關注了北約東翼與俄羅斯的局勢，特別是北約新近提出的「東翼威懾戰線」新概念，該概念側重於北約夥伴之間的合作與數據共享。他強調，陸地領域在威懾中的重要性並未減弱，反而日益凸顯。

烏克蘭總統澤倫斯基和北約秘書長呂特均曾發出過警告，如果未能在烏克蘭阻止俄羅斯總統普亭，他可能會試圖奪取北約領土。

莫斯科方面對多納休的這番言論做出強烈反應。據俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯國家杜馬議員斯盧茨基(Leonid Slutsky)暗示，俄羅斯會對襲擊加里寧格勒採取報復措施，包括動用俄羅斯的核戰略。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，北約是一種「對抗工具」，對俄羅斯懷有敵意，其態度迫使俄羅斯採取措施確保自身安全。

（NTV，新聞周刊）

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