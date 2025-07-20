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克宮：總統普亭願朝達成烏克蘭和平協議邁進 但以實現目標為主

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
克里姆林宮發言人佩斯科夫6月23日在總統普亭和西非國家馬利臨時總統戈伊塔會談前，於克里姆林宮等待。路透
克里姆林宮發言人佩斯科夫6月23日在總統普亭和西非國家馬利臨時總統戈伊塔會談前，於克里姆林宮等待。路透

路透報導，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫在20日發布的影片片段中告訴國營電視台，總統普亭願意朝和烏克蘭達成和平協議邁進，但俄方主要目標是達成自己的目標。

佩斯科夫表示，世界各如今已習慣美國總統川普有時「嚴厲」的言詞，但指出川普也在針對俄國的評論強調，他將繼續尋求達成和平協議。

佩斯科夫說：「普亭總統多次表示，他希望盡快和平解決烏克蘭議題。這是個漫長過程，需要付出努力，而且並不容易。」

佩斯科夫補充，「對我們而言，主要目標是達成我們自己的目標。而我們的目標很明確」。但他沒有針對目標詳細說明。

川普14日宣布對俄國採取更強硬的立場，承諾提供烏克蘭新一波軍援，包括援助愛國者飛彈防禦系統。川普當天還公開警告俄國，俄烏戰爭如果沒有在50天內達成協議，就要對俄國課徵稅率約100%的關稅。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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