俄羅斯稱擊落142架烏克蘭無人機 莫斯科州占27架
俄羅斯國防部及莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）指出，俄方一夜之間擊落142架烏克蘭無人機，其中27架在莫斯科州上空被擊落。
路透社報導，這些烏克蘭無人機據稱在歐俄（俄羅斯位於歐洲的部分）多個州以及黑海（Black Sea）上空遭到擊落。
索比亞寧於當地時間上午10時許在加密通訊軟體Telegram發文表示，這波最新攻擊中，有4架烏克蘭無人機飛往俄國首都莫斯科市，它們今天上午被擊落。
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