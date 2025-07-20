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俄烏談判陷僵局 烏克蘭主動提停火

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
烏克蘭在美國與北約的撐腰下，向俄羅斯提出重啟停火談判。（中央社示意圖）
烏克蘭在美國與北約的撐腰下，向俄羅斯提出重啟停火談判。（中央社示意圖）

烏克蘭要跟俄羅斯談判了！烏國總統澤倫斯基19日宣布，希望能與俄羅斯進行和平會談，甚至與俄國總統普亭面對面。由於美國上周才宣布擴大對烏克蘭的援助，且要求俄羅斯50天內必須坐上談判桌，澤倫斯基因此順勢呼籲普亭談判。但兩國上次在土耳其談判，由於俄羅斯提出很多刁難烏克蘭的條件，雙方不歡而散。

烏期待領袖會談

根據《英國廣播公司》報導，烏克蘭國安顧問烏梅洛夫下周將與俄羅斯談判代表碰面，討論雙方停火談判事宜。澤倫斯基也喊話說，希望能親自與普亭談，若雙方領袖可以達成共識，才能真正確保停火與和平。俄軍如今仍對烏克蘭大規模轟炸，19日約有340架次無人機與爆裂物、35枚飛彈攻擊烏克蘭。

CNN》，俄羅斯方面也確認有收到烏克蘭想要談判的訊息，但對於烏克蘭想要停火的想法，俄羅斯政府暫時沒有回應。《基輔獨立報》提到，在川普施壓課徵關稅後，俄羅斯曾呼籲西方國家要烏克蘭坐上談判桌，並批評烏克蘭提的停戰條件才是不想要停火。

2次談判各有堅持

由於對俄羅斯耐心盡失，美國總統川普近日曾宣布，將援助烏克蘭最先進武器，若俄羅斯50天內未停戰，將面臨100%關稅，與俄國相關的貿易對象也會受害。但雙方曾2次在伊斯坦堡進行談判都沒有下文，烏克蘭要求俄羅斯無條件停火，但俄羅斯堅持要拿下已佔領區，且西方不能再對烏克蘭援助。

半島電視台》提到，俄烏戰爭已經進行1241天，俄軍目前佔領烏克蘭20%領土（包括克里米亞島），雙方仍陷入不斷用無人機互轟的僵局。西方正以美國為首，催促北約國家增加對烏軍援，還有增加烏克蘭境內生產無人機等方式，延續烏克蘭的戰鬥力。

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