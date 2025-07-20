澤倫斯基：已向俄國提議下週展開新和平談判

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔已向莫斯科當局提議下週舉行新一輪和平談判，且他希望加快停火磋商。

路透社報導，烏克蘭和俄羅斯過去5個月已在土耳其伊斯坦堡舉行兩輪談判，雙方於會中同意交換戰俘，但在結束長達3年多的俄烏戰爭方面未取得突破。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在他晚間對全國發表的演說中指出：「應盡一切努力實現停火。俄方不應再迴避做出決定。」

澤倫斯基說道，在前兩次伊斯坦堡談判負責領銜烏克蘭代表團的烏梅洛夫（Rustem Umerov），已向俄方發出於下週進行協商會議的邀請。澤倫斯基未談及更多細節。

前烏克蘭國防部長烏梅洛夫上週被任命為國家安全與國防事務委員會（National Security and DefenceCouncil）首長，並被賦予進一步推動談判的任務。