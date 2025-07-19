被趕到和家鄉反方向的地方 烏克蘭控俄讓烏國人滯留喬治亞邊境

路透報導，烏克蘭外交部長西比哈19日指控俄羅斯將烏克蘭人強行驅逐到喬治亞，讓他們滯留在該國，沒有合乎規定的文件。

西比哈表示，俄國正在加緊將烏克蘭人驅逐出俄國南部邊境而非直接送他們通過俄烏邊境，這些人中有許多人曾經是囚犯。

西比哈在社群媒體平台X補充，這相當於俄國將「驅逐烏克蘭公民當成武器使用」。俄國尚未立即回應此事。

西比哈寫道：「自6月以來，俄國大幅增加驅逐至俄國和喬治亞接壤邊境的烏克蘭人人數，這些人中大多曾是罪犯。因此，數十人中有許多人缺乏合乎規定的文件，而被滯留在過境區。」

西比哈表示，前政治犯科洛米耶茨（Andrii Kolomiyets）等43名烏克蘭公民，已被從喬治亞經過摩爾多瓦送往烏克蘭，但更多人仍留在喬治亞邊境「艱難地生存」。

西比哈呼籲俄國將這些人送到烏克蘭邊境。

烏克蘭總統澤倫斯基19日稍早表示，他已和西比哈討論此事，稱烏克蘭外交官正安排這些公民返回烏克蘭。