加強轟炸作戰…俄國逾300架無人機空襲烏 澳洲軍援基輔艾布蘭戰車

烏克蘭總統澤倫斯基19日在社群媒體「X」上表示，俄國出動300多架無人機與30多枚巡弋飛彈，對烏克蘭進行大規模攻擊，至少造成一人死亡。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）表示，這波攻擊為俄國加強轟炸作戰的一部分，目的在於結束這場延續三年多的俄烏戰爭。

烏克蘭黑海港市敖德薩市長特魯哈諾夫說，俄軍約有20多架無人機與1枚飛彈攻擊該市，造成一人死亡，還有一座高樓起火，消防人員救出5人。澤倫斯基則說敖德薩包括1名孩童在內，共有6人受傷，烏國東北部蘇米地區的基礎設施也遭到破壞。

澳洲政府19日則宣布，正向烏克蘭交付49輛美製M1A1艾布蘭戰車。德國之聲表示，這批戰車總價值約1.6億美元，為澳洲向基輔承諾提供9.8億美元軍事援助的一部分。烏克蘭已接受一批，其餘將在未來幾個月內交付。

澳洲防長理馬勒斯（Richard Marles）說，「M1A1將為烏克蘭持續打擊俄國非法與不道德的入侵作出重大貢獻」。澤倫斯基感謝國際領袖「理解迅速執行我們協議的重要性」，這些協議增強基輔的防衛能力，包括武器生產、無人機製造及供應防空系統。

澳洲是烏國最大的非北約支持者之一，提供基輔援助、彈藥及軍事裝備，坎培拉也禁止向俄國出口氧化鋁與鋁礦，還對1000名俄國俄人與實體實施制裁。