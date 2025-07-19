台企捐百萬片口罩 攜手愛沙尼亞支援烏克蘭

台灣華新醫材集團與康匠製造股份有限公司近日共同捐贈100萬片可回收醫療口罩予烏克蘭，經過約4個月的海陸運輸，於17日送抵烏克蘭日托米爾州，並舉行捐贈儀式。

根據駐拉脫維亞代表處新聞稿，此次捐贈由代表處協調進行，愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）協助運輸全程，並代表台灣將口罩轉交予日托米爾州（Zhytomyr）議會所屬特別醫療物資基地、當地醫療院所、基輔兒童醫院以及部分戰地前線醫院。

華新醫材與康匠製造於2月初聯合捐贈醫療口罩予烏克蘭與愛沙尼亞，由當時訪台的裴克多代表接受。口罩於5月中旬抵達愛沙尼亞塔林港後，在駐拉脫維亞代表處協調下，由裴克多駕車親自押運至烏克蘭。

日托米爾州州長布內奇科（Vitalii Bunechko）於儀式中表示，愛沙尼亞是烏克蘭的重要夥伴，並感謝台灣人民的援助。他指出，這批醫療口罩將有助於前線與民間的醫療需求。

裴克多強調，在烏俄戰爭持續之際，醫療資源的支援對烏克蘭至關重要。他表示，愛沙尼亞很榮幸成為台灣援助烏克蘭的橋梁，並強調民主國家間的團結對於共同面對挑戰至為關鍵。

駐拉脫維亞代表處指出，台灣自2022年俄烏戰爭爆發以來，即與理念相近國家持續支持烏克蘭。台灣政府透過代表處曾向愛沙尼亞難民委員會（Estonian Refugee Council）捐款100萬美元（約新台幣2940萬元），協助安置難民，並於去年與「愛沙尼亞國際合作發展中心」（ESTDEV）合作，在日托米爾州推動興建庇護寄養兒童的住宅計畫。

此次醫療口罩的捐贈，則由華新醫材董事長鄭永柱與康匠製造董事長陳勇志攜手促成。代表處表示，這項善舉展現台灣企業善盡社會責任，以及台灣是國際社會良善力量的事實。