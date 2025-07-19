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美國鼓勵盟邦將愛國者防空系統移交烏克蘭舊換新 從德國開始

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月在德國視察軍事訓練，了解烏軍對美製愛國者防空系統的訓練情況。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基2024年6月在德國視察軍事訓練，了解烏軍對美製愛國者防空系統的訓練情況。美聯社

華爾街日報19日報導，川普政府已決定將德國排在瑞士之前，優先獲得下一批美製「愛國者」防空系統，以便德國向烏克蘭轉交現有的兩套系統。此決策由三位美國官員證實。

這是川普本月宣布支持向烏克蘭提供更多武器後，五角大廈首次為烏方武器交付進行協調。美方承諾迅速補充德國庫存，也顯示出西方生產線難以跟上烏克蘭對防空武器的迫切需求，特別是面對俄羅斯日益頻繁的飛彈與無人機攻擊。

美國此舉也呼應川普的一貫立場：希望北約盟友「付費」參與軍援烏克蘭。由美國供應新系統，換取盟友轉交現有武器。

這項安排與拜登政府2024年的做法相似。當時白宮直接將烏克蘭列為美製防空攔截系統優先交付對象。

一名美國高級官員表示，若有更多國家加入並願意提供自有愛國者系統給烏克蘭，川普政府將重新調整美國的生產與交付順序，優先照顧這些盟友。

美國與其盟國預計在未來一周內敲定更多武器調度協議，以釋出援助資源。美國國防部長赫塞斯將於21日與北約各國國防部長進行視訊會議，商討對烏克蘭的援助方案。

另有一場23日舉行的會議，將由北約歐洲盟軍最高司令暨美國歐洲司令部司令葛林克威奇（Alexus Grynkewich）上將主持，參與國家皆擁有愛國者防空系統，目的是協調可能的轉交行動。

歐洲政策分析中心（CEPA）主任波利亞科娃（Alina Polyakova）表示。「新一輪的武器生產時程動輒需時數年，但烏克蘭急需這些防衛能力。」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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